Il padre di Ilaria Salis al portavoce di Orban | «I fatti vanno oltre le parole» L’attacco a Salvini | «Auguro a sua figlia di avere valori come la mia»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) «Non c’è bisogno di commentare più di tanto» dice Robertoa proposito delle smentite deldi Viktorsul caso di sua. «Ci sono deiche sono al di là delle», spiega appena atterrato a Bergamo dopo aver assistito all’ultima udienza del processo di suaa Budapest, quando è stata vista entrare in aula legata con le catena a mani e piedi. «È un po’ deperita ovviamente soprattuto per l’udienza – spiega Roberto– Era abbastanza in difficoltà perché poi era molto emozionata, era emotivamente molto trascinata. Le girava un po’ la testa». L’uomo ha raccontato poi di aver potuto parlare con suain carcere: «Il colloquio è andato meglio, perché stava molto meglio, ...

"Salvini Non ho tempo per queste cose. Non vale la pena replicare, gli auguro a sua figlia di avere un decimo dei valori etici di mia figli". Così il padre ...Per l'Ungheria le misure adottate su Ilaria Salis in aula erano adeguate ai reati gravi commessi. L'Italia fa pressione per un'alternativa al carcere ...