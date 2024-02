Il no di Jannik Sinner ad Amadeus? Ecco la vera ragione | cosa farà in quei giorni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Niente Sanremo, alla fineha detto “no” per concentrarsi sui prossimi appuntamenti. "Sanremo è un bellissimo evento ma non posso fermarmi — ha detto il 22enne tennista altoatesino nella conferenza stampa presso la nuova sede della Federtennis e padel di via della Camilluccia —. Lo seguirò e farò il tifo da casa. Insarò impegnato nella preparazione per i prossimi obiettivi”. Per questo è stata cancellata dal calendario anche la partecipazione ai tornei dell'Atp di Marsiglia: una decisione ponderata con lo staff in previsione di altre tappe del circuito più importanti.tornerà in campo per il Master 500 di Rotterdam, dal 12 al 18 febbraio in Olanda, mettendo la carriera (e i rispettivi sacrifici) al centro della sua vita. Facendo così valutazioni meditate: dopo la ...