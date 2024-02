Il Napoli è lento e inconcludente | questo è il problema non il modulo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Carosta, solo un sorriso amaro mi viene a leggere le oramai cronache quotidiane sui moduli di gioco del. Ilnon è ilma il gioco a rallentatore. E contro la Lazio, se possibile, è stato ancora più. Cosa vuoi che mi importi della difesa a tre o a quattro se la palla passa lentamente da Juan Jesus a Rrahmani e viceversa , con qualche puntata retrò a Gollini? Se arrivati sulla tre quarti di campo avversario, Di Lorenzo si ferma e passa indietro? Se non si vede un contropiede o un gioco veloce di rimessa per lanciare gli attaccanti neanche a pagarlo? Gli attaccanti delsono isolati Con il cambio Garcia – Mazzarri non è cambiato il gioco ma solo il “come cercare di non prendere gol” di un Mazzarri più furbo del francese (non che ci volesse molto) ...