Il mercato Fatta per Kumbulla | Marin difficile Timori per Laurientè

(Di giovedì 1 febbraio 2024) SASSUOLOper Marash(foto), con visite mediche oggi. Il difensore nativo di Peschiera del Garda, di nazionalità albanese, classe 2000, arriva in prestito secco dalla Roma fino a giugno e chissà che non sia quello il ‘famoso’ indennizzo giallorosso per la partenza di Vina, rientrato nella capitale con 6 mesi di anticipo per partite alla volta del Brasile. Centrale difensivo in grado di mettersi in luce nell’Hellas Verona tra il 2018 e il 2020,vanta 70 presenze in Serie A, ma in stagione non ha mai giocato, anche a causa di un infortunio che si vorrebbe superato, ed è il secondo colpo che il Sassuolo ha piazzato in entrata in questa finestra diche si chiude questa sera alle 20 e potrebbe essere non priva di altre ‘sorprese’. Da una parte infatti al Sassuolo serve anche un ...