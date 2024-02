Il memoriale di Ilaria Salis | «Ho un nodulo al seno e non mi danno il referto In cella 23 ore | nel cibo pezzi di plastica»

Il vicepremier: "In caso di condanna per violenze, a mio modo di vedere, l'opportunità che entri in classe per educare e crescere bambini è nulla" ...I ceppi alle mani e alle caviglie e una sorta di guinzaglio in vita: le immagini di Ilaria Salis, l’attivista monzese di 39 anni detenuta da un anno in Ungheria con l’accusa di aggressione ai danni di ...Caro direttore, le immagini di Ilaria Salis con le catene ai piedi hanno scatenato un putiferio. Non entro nel merito dei reati di cui è accusata, ma sembra che abbia partecipato ad ...