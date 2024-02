Il memoriale choc di Ilaria Salis | “Ho un nodulo al seno | vivo tra scarafaggi e c’è plastica nel cibo”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Ha destato molto scalpore la scena di, la maestra detenuta da mesi in Ungheria, trascinata nell’aula di tribunale con catene ai polsi e alle caviglie. La 39enne ha scritto unnel carcere di Budapest, datato 2 ottobre 2022, e inviato ad un ex politico italo-ungherese della sinistra radicale, chiedendogli di farlo recapitare al suo avvocato italiano Eugenio Losco. L’interoè stato mostrato in esclusiva dal TG La7. L’arresto L’ex militante anarchica ha scritto che dopo l’arresto nel pomeriggio dell’11 febbraio la polizia l’ha costretta a spogliarsi nuda e le ha sequestrato i vestiti, facendola restare in carcere per 5 settimane senza poter cambiare né le lenzuola né gli abiti. Ha raccontato così i primi giorni in cella: “Al mio arrivo non mi hanno ...