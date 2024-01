Il Mef presenta a Tim l' offerta per il 100% di Sparkle

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Mef hato a Tim in data odierna e nei tempi previsti l'per l'acquisto deldi. La notizia è stata resa nota dal ministero dell'Economia e confermata da Tim. Nell', secondo quanto reso noto dalla società guidata da Pietro Labriola, si fa riferimento anche all'eventualità di negoziare una diversa opzione, con possibili adeguamenti delle condizioni contrattuali, nel caso Tim mantenesse una quota minoritaria per un determinato arco temporale e supportasse la realizzazione del piano strategico. L'avrà efficacia per 15 giorni e verrà sottoposta all'esame del consiglio di amministrazione di Tim programmato per il prossimo 7 febbraio.

