Il Gruppo Tesmec presenta le innovazioni “Smart Mining” all’African Mining Indaba 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Grassobbio. Il, leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali, nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, è lieto di annunciare la propria partecipazione, l’evento più rilevante del settore minerario, che si svolgerà dal 5 all’8 febbraiopresso il Cape Town International Convention Centre (CTICC) di Città del Capo, in Sud Africa. Da oltre 30 anni, l’Africanrapl’appuntamento di riferimento per gli investimenti e l’innovazione nel settore, offrendo, quindi, un’opportunità unica per la comunità mineraria globale e i leader del ...