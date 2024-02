Il giovane 23enne porta una I p' me | tu p' te | canzone in napoletano come tributo alla sua città

La 23enne Abrielle Baldwin è stata uccisa da un colpo d’arma da fuoco: a sparare, suo fratello 14enne. Siamo in una cittadina vicina a Tampa, in ... (ilfattoquotidiano)

CRONACA DI Roma – Un giovane del Marocco di 23 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, e’ in custodia cautelare in carcere ... (romadailynews)

E' ripreso questa mattina intorno alle 11 nell'aula del Tribunale di Tempio Pausania, il processo a porte chiuse per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ...Non c’è solo solo Ilaria Salis, l’antifascista italiana detenuta in Ungheria perché accusata di una aggressione a due neonazisti, a essere nel mirino della giustizia ungherese. Gabriele Marchesi, 23 a ...La giovane, una 23enne studentessa universitaria residente a Bari ma domiciliata in via Candio a Pavia, stava attraversando la strada sulle strisce. La giovane abita a circa 650 metri dal punto ...