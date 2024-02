Il gesto eroico della famiglia Gigli Salvarono una famiglia di ebrei dalla deportazione ad Auschwitz

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un libro, "L’orizzonte chiuso. L’internamento ebraico a Castelnuovo di Garfagnana 1941-1943" scritto da Silvia Q. Angelini, Oscar Guidi e Paola Lemmi, che nel raccontare sprazzi di storia molto dura e non sempre ricordata nitidamente e con la giusta consapevolezza, ha aperto la strada a importanti riflessioni stimolando la memoria di intere generazioni. Da queste pagine, che hanno narrato la reale storia di un gruppo di circa 70che nei primi anni ’40 fu costretto a vivere in regime di domicilio coatto a Castelnuovo, è stato tratto Il docu-film prodotto da Rai Fiction e Alfea Cinematografica "Per un nuovo domani", che ha avuto un boom di ascolti nella sua prima visione andata in onda lo scorso venerdì su Rai 3. A intervenire sul tema è stato anche il consigliere regionale Mario Puppa che ha rievocato il periodo nel quale era un giovanissimo sindaco di ...