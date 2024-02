Il Gal pronto all’azione | Fondi sui nostri territori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Gal Terre Etrusche inizia il suo cammino che nei giorni scorsi ha visto la riunione dell’assemblea dopo la costituzione del 3 ottobre scorso. In questo periodo l’organismo, composto da 23 Comuni, si è dato una base strutturale e nella riunione sono stati discussi e approvati all’unanimità tre importanti punti all’ordine del giorno: l’aggiornamento del piano finanziario, il regolamento delle quote consortili e il bilancio preventivo. Dopo gli interventi introduttivi del sindaco Giamila Carli in qualità di presidente e del direttore Stefano Berti, i quali hanno fatto il punto della situazione e delineato le prospettive di lavoro, sono stati illustrati i tratti salienti del bilancio preventivo. La parola è quindi passata ai rappresentanti dei Comuni e dei soggetti associati. Alessandro Giari, sindaco di Castellina Marittima – si apprende – ha posto l’accento sulla necessità ...