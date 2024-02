Il dottor Alì | trama e streaming Stagione 1 puntata 25

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sabato 17 febbraio 2024 è andata in onda ladal titolo “L’ambizione e l’amore”, venticinquesimo episodio della primadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 25 La guerra per il controllo dei migliori ruoli dell’ospedale si fa sempre più accesa. Beliz e K?v?lc?m sono ai ferri corti. Le due donne sono rivali da sempre e la loro competizione per il controllo dell’ospedale è sempre più agguerrita. Tra attacchi e frecciatine, purtroppo a farne le spese saranno altri due membri dello staff. Le due donne, infatti, sono disposte a tutto pur di vincere. Non si fanno ...