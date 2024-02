Il deputato mostra la pistola alla studentessa | scena choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In un video realizzato da unadelle superiori statunitense, ilrepubblicano dello Stato dell'Indiana, Jim Lucas, esibisce unaagli studenti in visita Parlamento locale dove avevano intenzione di affrontare con i rappresentati dello Stato il tema del controllo delle armi. Gli studenti stavano partecipando a una giornata di sensibilizzazione promossa da numerose organizzazioni sostenitrici del controllo delle armi. Lucas nel video afferma che le persone hanno necessità di proteggersi: "Non si è veramente liberi se non ci si può difendere". Uno studente ha quindi chiesto alse intendesse, di conseguenza, portare sempre con sé un'arma da fuoco. Lucas ha risposto: "Ne sto portando una con me ora", aprendo la giacca del suo abito endo una...