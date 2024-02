Il caso Grillo junior In aula il video choc | la ragazza se ne va | Lo stupro? Ero svenuta

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ha deposto protetta da un paravento Silvia, laitalo-norvegese che accusa diCiro, figlio del fondatore del M5s Beppe, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Il tribunale di Tempio Pausania ha accolto l’istanza della parte civile, rappresentata dall’avvocata Giulia Bongiorno, che aveva lamentato per launa situazione diemotivo e di estrema vulnerabilità: "Nelle quattro udienze precedenti, tutte dedicate all’esame della vittima, Silvia ha risposto a 1.400 domande per una durata di diciassette ore". All’istanza Bongiorno ha allegato la valutazione dello psichiatra e della psicologa di Silvia, che hanno segnalato l’aumento delle dosi farmacologiche della terapia a cui laè sottoposta. Per questo ...

Bongiorno, legale della 23enne: in quattro udienze ha subito 1.400 domande. La presunta vittima rispondeva agli avvocati della difesa dietro un paravento. Il suo racconto: "Ho visto tutto nero, il mio ...E' ripreso ieri nel tribunale di Tempio il processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici genovesi Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, accusati di violenza sessuale di gruppo. In aula, ...