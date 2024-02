Il caso dello smaltimento rifiuti Diciassette i rinviati a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dovranno rispondere, a vario titolo, di accuse molto pesanti, dal falso in atto pubblico all’intromissione abusiva in sistemi informatici, dalla corruzione per l’esercizio della funzione, passando per il peculato e la rivelazione di segreti d’ufficio per arrivare, addirittura, all’associazione a delinquere e all’attività organizzata per il traffico di, il reato che si contesta alle ecomafie. Si è svolta martedì a Milano l’udienza preliminare relativa all’inchiesta della Squadra Mobile di Sondrio e dalla GdF, diretta dalla Dda per il presunto traffico dismaltiti illegalmente. L’indagine (scattata dalle rivelazioni di una “gola profonda“ fra i vigili) aveva portato, nel luglio 2022, all’applicazione della misura dell’interdizione dai pubblici uffici per 9 mesi per il comandante della Polizia Locale, Cristoforo Franzini, difeso ...