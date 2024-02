Il Caro Ferrovia | Aumenti del 70% nei Prossimi Dieci Anni Preoccupano i Consumatori Abruzzesi

L’assessore Lucente in Consiglio regionale: "Voglio molto di più". E spingerebbe per sostituire Piuri col presidente di Ferrovienord.Le frontiere italiane sono diventate dei veri e propri colli di bottiglia per il traffico merci su rotaia, una situazione insostenibile per le aziende del settore cargo, ma anche per le imprese del No ...Multa di seimila euro per lo Spezia: è la decisione del giudice sportivo a seguito del lancio di fumogeni dalla Curva Ferrovia, protesta inscenata dai tifosi dopo il gol subito nella partita contro la ...