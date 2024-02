Il blitz nel quartiere | baby spacciatori in fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Polizia locale in azione alpopolare: in, recuperate decine di dose di cocaina e altro. È accaduto in via Mimose, dove gli agenti della polizia locale hanno sequestrato diverse dosi di sostanze stupefacenti già pronte per lo spaccio. I giovani pusher alla vista degli agenti hanno gettato la droga fuggendo, "nessuna tregua agli, le forze di polizia locale sono e saranno sempre impegnate nella lotta contro l’illegalità - sono le parole del sindaco Gianni Ferretti che ha aggiunto - "Non ci fermiamo, dobbiamo fare fatti, non parole". Quello di ieri è solo l’ultimo sequestro d sostanze supefacenti ad opera della polizia locale impegnata quotidianamente nel controllo di parchi e piazze.