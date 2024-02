Il biglietto del papà che ha abbandonato il bimbo | “Prenditi cura di lui finché non mi sarò sistemato”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano – Un cappellino rosa sulla testa. Una tutina dello stesso colore. E una coperta per tenerlo al riparo dal pavimento gelido del pianerottolo al primo piano. Via degli Apuli 4, casermone popolare con i muri scrostati e i topi che sbucano dai sacchi della spazzatura accatastati nel cortile interno. Quartiere Giambellino, Milano. Gamal Ghobrial, egiziano di 53 anni, apre la porta di casa poco dopo le 16 e trova il bambino sullo zerbino: non piange, non fa un fiato, sembra in buone condizioni, pesa 3,3 chili e ha meno di un mese di vita. Lì accanto c’è unin arabo. Neonatonel pianerottolo di un palazzo Aler. Parla Gamal Ghobrial, l'uomo che ha trovato il piccolo Quattro righe scritte al computer su un foglio A4: “Sua madre è morta durante il parto e io non ho la capacità di crescerlo da solo. Io vivo vicino a te. Ti chiedo di ...