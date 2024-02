Il 2 febbraio è la Giornata Mondiale delle Zone Umide

(Di giovedì 1 febbraio 2024) ROMA – Lagune, fiumi, stagni, laghi, paludi, specchi d’acqua dolce o salmastra: il 2, World Wetlands Day, il mondo richiama l’attenzione sulla loro ricchezza in termini di biodiversità e fondamentali per i numerosi servizi che assicurano il nostro benessere, tra cui la regolazione del clima. Le ‘wetlands’ sono infatti essenziali per la nostra sopravvivenza L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: WindTre contribuisce alla tutela dell’Oasi Wwf di Macchiagrande Orche a Messina dopo Portofino, Prà e Vado ligure App Green League, tra gioco e ambiente Anche il camoscio fra le specie a rischio di estinzione Granchio blu: associazioni e ricercatori preoccupati per la proposta dello ‘strascico’ sottocosta Le microplastiche arrivano fin sui giganti di ghiaccio dei Forni e del ...

Nel 2023 ci sono state 33.846 vittime civili delle 31 guerre in corso nel mondo . Michele Vigne, presidente Anvcg: “Siamo a un punto di non ritorno ... (repubblica)

09.35 - Tommaso Baldanzi stamani ha iniziato l'iter delle visite mediche a Villa Stuart. Poi in giornata firmerà il suo nuovo contratto. Arriva alla Roma per 10 milioni + 5 di bonus. 09.25 - Oggi sarà ...Il Commissario Wopke Hoekstra pronuncerà un discorso di apertura sulla cooperazione bilaterale nella regione ...Saranno almeno 1100 i collegamenti aerei cancellati in 11 aeroporti tedeschi. Ciò a causa di uno sciopero indetto per la giornata di oggi, primo febbraio 2024, cui aderisce il personale di sicurezza c ...