Il 2 febbraio è la Giornata Mondiale delle Zone Umide

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 1 febbraio 2024) ROMA – Lagune, fiumi, stagni, laghi, paludi, specchi d’acqua dolce o salmastra: il 2, World Wetlands Day, il mondo richiama l’attenzione sulla loro ricchezza in termini di biodiversità e fondamentali per i numerosi servizi che assicurano il nostro benessere, tra cui la regolazione del clima. Le ‘wetlands’ sono infatti essenziali per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere, grazie ai tanti benefici: sono serbatoi di carbonio e contrasto al cambiamento climatico, depurano le acque, proteggono dalle inondazioni, la vegetazione fornisce fibre e materiali, garantiscono cibo, e ospitano migliaia di specie, soprattutto pesci e uccelli. La data ricorda l’adozione della Convenzione omonima per la loro tutela, firmata il 21971 nella città iraniana di Ramsar. Ma si tratta di ambienti ancora a rischio: più dell’80%...