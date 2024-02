Idaho | crolla l' hangar | panico all' aeroporto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Almeno 10 persone sono rimaste ferite per il crollo diin costruzione nell'area dell'di Boise, nello stato Usa dell'. L'allarme è stato dato intorno alle 17 di mercoledì 31 gennaio. Non ci sono dispersi. Gli esperti hanno definito "catastrofico" il collasso della struttura e non se ne conoscono ancora le cause. Alcune delle persone coinvolte si trovavano su un montacarichi o su un'altra piattaforma elevata nel momento in cui la struttura èta. Nell'incidente èta anche una gru. Le autorità stanno indagando sulle cause del crollo.