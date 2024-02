I trend 2024 per il tuo business

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sai davvero cosa sta cambiando nel mondo e nel tuo settore in questo momento? Ilsul fronte dell'innovazione, e in particolare per quella applicata alsarà pieno di novità e diversisi svilupperanno nel corso dell'anno. Il mondo dell'imprenditoria è in rapida evoluzione e rimanere al passo con le ultime tendenze diventa quindi di fondamentale importanza. Per questo noi della Central Marketing Intelligence abbiamo analizzato iin atto con i nostri software, raccogliendo in questo video le novità più interessanti. Tra le tendenze discusse, spicca come al solito l'intelligenza artificiale che troverà nuove applicazioni all'hardware e promette di rivoluzionare la nostra quotidianità verso un futuro dove la tecnologia è ancora più integrata nella nostra vita. Ciò che nella nostra vita è ...