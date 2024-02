I trattori assediano Bruxelles contro le follie degli euroburocrati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La protestaagricoltori a bordo deisi allarga sempre più. Dopo essersi diffusa nei principali Paesi europei, Italia, Francia e Germania ma non solo, la mobilitazione raggiunge il Parlamento dell'Ue. In mattinata migliaia di manifestanti sono attesi a Place du Luxembourg, di fronte la sede dell'istituzione comunitaria. Dunque in concomitanza con il Vertice europeo straordinario sul bilancio, la contestazione avrà al centro «ledell'Unione europea che minacciano l'agricoltura», spiega in una nota Coldiretti. Le numerose proteste che hanno bloccato strade e città del Vecchio Continente hanno già ottenuto un primo e significativo risultato, dato che il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato una serie di deroghe alle norme comunitarie sull'obbligo di mantenere i terreni incolti. In ...