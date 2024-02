I ragazzi che girano la città facendo bus surfing

Il parroco di San Pio a Margherita di Savoia, dopo aver trasformato nel 2023 la canonica in una cucina per far conoscere la Bibbia ai più piccoli, ... (repubblica)

Audizione protetta per la studentessa che ha denunciato una violenza di gruppo in Costa Smeralda nel luglio del 2019. Dopo le udienze in cui la ... (ilfattoquotidiano)

Come di consueto anche quest’anno, il via ufficiale de J’Angeli 800 – Palio del Cupolone 2024, ha avuto inizio durante il Piatto di Sant’Antonio, nella taverna dei Priori Serventi del Piatto di Sant’A ..."Sembra che i ragazzi non abbiano la percezione del pericolo che corrono loro e che fanno correre agli altri", commentano sconsolati da Gtt. Sul fatto è intervenuta quasi subito, con un post su ...Ragazzi che si appendono alla parte posteriore degli autobus in movimento in città sfidando il pericolo. La pericolosa sfida nota come 'bus surfing' fa di nuovo parlare di sé a Torino, dove è la ...