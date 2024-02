I problemi allo schermo del Samsung Galaxy S24 saranno presto risolti

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nei primi giorni successivi al day one di vendite per ilS24, alcuni utenti hanno messo in evidenza deirelativi ad una specifica modalità di visione dellodei top di gamma. In particolare, nel momento in cui si è optato per l’opzione colori vividi dei telefoni, il risultato ottenuto è stato abbastanza deludente. Come ampiamente riportato in un precedente approfondimento, i nuoviS24 non hanno mostrato particolari differenze tra una visualizzazione standard delle immagini ae quella denominata “colori vividi”. La seconda, in particolare, sta restituendo delle nuance abbastanza sbiadite e non certo all’altezza di un vero e proprio top di gamma. Tra l’altro, in molti hanno notato come la stessa esperienza di ...