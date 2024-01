“I p’ me | tu p’ te” la traduzione della canzone di Geolier a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 febbraio 2024) I p’ me, tu p’ te,quale vi proponiamo lain italiano, di seguito, è il brano cheha portato al Festival di, non senza polemiche e dibattiti. Io per me, tu per te racconta la fine di una breve storia d’amore, la presa di coscienza di una storia che volge al termine. “Io per me tu per te significa io per la mia strada e tu per la tua” – spiega il rapper – “Parla del rispetto che si deve avere verso il partner quando è ora di lasciarsi, senza portare avanti un rapporto per inerzia o abitudine” Noi siamo due stelle che stanno precipitando Ti stai vestendo consapevole che devi spogliarti Pure il male ci fa bene, insieme io e te Abbiamo sperato di restare per sempre insieme, io e te No, no, no, come si fa No, no, no, a dimenticare Per adesso no, non lo posso fare Se non ...