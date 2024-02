I migliori Soave in 7 etichette al di sotto di 20 euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tra le tante zone vitivinicole di una vasta regione come il Veneto, un posto di rilievo spetta sicuramente al. Siamo in provincia di Verona, con i Monti Lessini che da nord digradano verso sud, mentre a ovest il confine è segnato dalla provincia di Vicenza. In questo territorio si fa vino da sempre, come testimoniano gli scritti di epoca romana, ma la zona ha avuto particolarmente successo nei primi anni del '900 quando ilera già tra i vini più venduti in Italia e non solo. Gli oltre 6500 ettari di vigneto, ne fanno una delle denominazioni bianchiste più estese in Italia. Inoltre, il territorio gode di una particolarità geomorfologica: infatti gran parte dei vigneti della denominazione poggia su terreni di matrice vulcanica. In realtà l'anima diè duplice, perché a questa tipologia di suoli si alternano quelli ...