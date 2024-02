I grillini Castaldo e Onori fuggono da Calenda | ira M5S | ma come accoglie chi definì “scappati di casa?”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È notorioe quanto Carloabbia infierito sul sogno del centrosinistra di un campo largo mai varato, sottolineando a suon di bordate a Pd e M5S i suoi aspetti da incubo. una intemerata continua e via via sempre più veemente, quella di cui è stato protagonista il leader di Azione, che non ha lesinato attacchi al vetriolo e dure recriminazioni indirizzate soprattutto ai pentastellati, apostrofati senza pietà e con grande inventiva di definizioni ed epiteti. Per questo oggi, alla notizia degli ultimi due transfughiin fuga dal Movimento e appena approdati in Azione – Fabio Massimo, europarlamentare eletto col M5S. E Federica, deputata proveniente dalle stesse fila, sempre più sfilacciate e logorate da fughe e addii – non sorprende la nota di commento, durissima, che ...