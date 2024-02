I diritti sfregiati nei nostri tribunali | la denuncia di Antigone

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Indignazione ad alto volume dell'opposizione per il caso di Ilaria Salis, la 39enne italiana apparsa ammanettata e incatenata in un tribunale di Budapest, e il motivo è ovvio: l'Ungheria è governata da Viktor Orbán, e insistere su quel trattamento umiliante è un modo per colpire Giorgia Meloni, uno dei pochi leader europei ad avere un buon rapporto personale e politico con il presidente magiaro (almeno finché i due non parlano di Ucraina). Tutto strumentale, insomma, a puntellare la narrazione del governo italiano con orbace e manganello. Solo che non c'è bisogno di andare nell'Ungheria di Orbán per vedere scene del genere. E nemmeno occorre tornare indietro a quella foto del 17 giugno 1983: Enzo Tortora in manette mentre i carabinieri lo scortano nella vettura che l'avrebbe condotto in carcere. O all'immagine-simbolo di Tangentopoli, dieci anni dopo: Enzo Carra, giornalista legato ...