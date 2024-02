I colpi oggi al fotofinish Difesa | Bettella o Bonfanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sarà ancora una volta una sessione di mercato con diversial ‘’.anche il presidente Carmelo Salerno salirà a Milano per chiudere le ultime operazioni e dare a Nesta una Reggiana ancora più competitiva. Il mercato chiude alle 20. Per lai nomi caldi sono due: Davidedel Monza e Giovanni(nella foto) del Pontedera, ma di proprietà dell’Atalanta. Il ‘Condor’ Galliani ha dato il benestare per l’approdo del suo giocatore in granata, ora resta da capire se Goretti e gli agenti dello stopper dei brianzoli troveranno la ‘quadra’ economica, ma soprattutto tecnica.in questa prima parte della stagione con Palladino non ha avuto (quasi) mai spazio. L’unica eccezione è arrivata proprio lo scorso week end, quando l’ex ...