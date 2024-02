I cittadini sul progetto | Troppi alberi tagliati | basta market in città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il nuovo supermercato in via Volano sta facendo discutere, sopratutto a causa dei duecento metri di bosco abbattuti per il completamento del. Per capire quale fosse il pensiero dei ferraresi su quest’opera abbiamo sentito il parere di alcuni. "Questo nuovo supermercato – afferma Patrizia Zandonati – comporterà un disagio alla viabilità delle auto, ma anche per le biciclette, visto che c’è anche la pista ciclabile che passa di qua. Insomma un disastro". Sulla costruzione del secondo supermercato Md si è espressa anche Daniela Fioresi. "A me personalmente fa comodo che venga costruito un altro Md qua, visto che è più vicino a casa mia rispetto all’altro. Ma a Ferrara stanno costruendosupermercati e come mi opposi per quello in via Caldirolo previsto dalFeris, non posso che essere ...