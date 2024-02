I benefici della corsa che forse ancora non conoscevate

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 1 febbraio 2024) C’è chi la ama e chi la odia, eppure, isul fisico e sulla mente sono innegabili. Una disciplina facile, davvero alla portata di tutti, che può regalare grandi soddisfazione con pochissimo allenamento. Per fare jogging, infatti, occorre solo un po’ di costanza, fondamentale per passare dall’essere semplici principianti a dei runners esperti. Per godere deibastano un paio di scarpe da running e un tapis roulant o un parco. Non è necessario correre una maratona: l’allenamento, infatti, dovrebbe essere progressivo, concentrato sul raggiungimento degli obiettivi e sul godersi la sensazione liberatoria regalata dalla ...