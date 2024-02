Houthi rivendicano attacco a nave cargo | ' è americana'

(Di giovedì 1 febbraio 2024) ll portavoce dell'esercito, Yahya Sarie, ha rivendicato ieri sera l'contro unamercantile al largo delle coste dello Yemen sostenendo che si tratta di unstatunitense. Lo riportano i media internazionali. "Abbiamo effettuato un'operazione militare utilizzando diversi missili navali contro lamercantile'KOI' che era in viaggio verso Israele. Laè stata colpita", ha affermato Sarie. "Continuiamo ad aiutare il popolo palestinese impedendo alle navi di raggiungere Israele, finché gli aiuti umanitari non entreranno nella Striscia di Gaza", ha aggiunto.

Una compagnia di rischi marittimi ha confermato che una nave mercantile sarebbe stata colpita da un missile al largo delle coste dello Yemen. Non ci sarebbero vittime. Colloqui per rilascio ostaggi Hamas, Biden ringrazia al-Sisi per "ruolo importante Egitto". È il 112° giorno di guerra: oltre 26 mila le persone uccise a Gaza.