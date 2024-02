Hotel a basso costo e pericoli online

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un’ascoltatrice di Radio Pico, dove ogni settimana il giovedì mattina, ormai da svariati anni, ci occupiamo di truffe e disinformazione, ci ha inviato una segnalazione che riteniamo sia importantissimo trattare. Io amo viaggiare, e uso tantissimo i servizi di prenotazione, spesso trovo offerte favolose, ma ho imparato a diffidare quando i prezzi sono davvero troppo bassi. Chi ci ha scritto è la proprietaria di un Bed & Breakfast che ha trovato la sua struttura presente su un sito di prenotazioni. Il suo B&B è normalmente linkato su svariate piattaforme a cui lei ha dato mandato di accettare prenotazioni. I problemi che ci ha evidenziato, seri, sono tre: A questo sito non è mai stato dato mandato di accettare le prenotazioni per la sua struttura. I prezzi a cui la struttura viene proposta sono molto più bassi di quelli a cui ...

Un'ascoltatrice di Radio Pico, dove ogni settimana il giovedì mattina, ormai da svariati anni, ci occupiamo di truffe e disinformazione, ci ha inviato una ...Su Booking.com una camera costa in media 300 euro per il 2 giugno, data del concerto. Appartamenti fino a 800 euro ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata da pochi minuti all'Europa Building di Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario. Sul tavolo, la revisione del bilancio comune che prevede ...