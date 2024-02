Ho visto il match dal 4 set Sinner da Mattarella | cosa gli ha regalato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La squadra che ha riportato in Italia la Coppa Davis e il fresco vincitore degli Australian Open, Jannik, sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio. Il Capo dello Stato ha rivelato le sue emozioni durante ile ha affermato: "Ho cominciato a vedere la partita dal quarto set, ero sicuro della vittoria".ha anche ringraziato la squadra azzurra che ha vinto la Coppa Davis: "Ho gioito per Cile '76 e attendevo da tempo questa vittoria". E proprio Jannik, emozionatissimo, ha parlato davanti al Capo dello Stato: "È un onore essere qui per me e per tutta la squadra e portare qui un successo giunto dopo 47 anni, raggiunto con grande sacrificio. Siamo tutti ragazzi normali, ognuno con sue caratteristiche, siamo riusciti a fare unamolto bella ...