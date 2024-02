Ho trovato divertente “1 | 2 | 3 | ARTE!” | un libro-gioco che dà sfogo alla fantasia di bimbi e adulti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Quando frequentavo le scuole, elementari prima e medie poi, odiavo intensamente le ore di Educazione artistica. Le odiavo perché io, che da sempre avevo dimostrato la mia scarsa abilità nel disegno (tanto a mano libera quanto con l’ausilio di righe, squadrette, goniometri e quant’altro) venivo costretto a riprodurre qualcosa di una forma decisa e precisa; una mela, un, un volto o l’opera di qualcun altro. Odiavo quelle ore, suppongo, perché la materia che più di ogni altra avrebbe dovuto darmia creatività di bambino o pre adolescente, veniva in realtà imbrigliata in schemi assolutamente insopportabili. In qualche maniera si cercava di riportarla a criteri più propri di un’altra materia che, per quanto mi riguardava era l’esatto opposto; la matematica. Eppure, crescendo ho scoperto che non era affatto insensato il ...