HMD lancia i suoi primi device e per Nokia stavolta pare davvero finita

HMD Global non userà più principalmente il brand Nokia per gli smartphone ma metterà il suo marchio sui telefoni.HMD Global Oy è stata la casa dei telefoni a marchio Nokia dal 2017, lanciando diversi smartphone e feature phone. Mentre si prepara ad iniziare la vendita di telefoni cellulari con il proprio marchio ...Gli smartphone a marchio HMD in arrivo non sarebbero due come si diceva fino a qualche giorno fa, ma addirittura sei. Due semmai sarebbero le serie composte a loro volta da tre modelli a ciascuna, per ...