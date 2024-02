Hideo Kojima al lavoro sul successore di Metal Gear | nuovo trailer per Death Stranding 2

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – Sony e PlayStation Studios hanno rivelato una nuova partnership conProductions. Il progetto, attualmente noto con il nome in codice "Physint", si preannuncia come ilspirituale della leggendaria serie, nonostante non abbia alcun legame diretto con essa, dato che la proprietà intellettuale appartiene a Konami., il visionario

Il noto game designer giapponese torna a far parlare di sé. Cresce l’attesa per il documentario Disney+ Hideo Kojima : Connecting Worlds dopo ... ()

Colpo gobbo di Sony: non solo bimbi spiaggiati, Kojima affianca a Death Stranding 2 il ritorno allo stealth con Physint nello State of Play Se ... ()

Un gruppo hacker sfrutta una tecnica ingegnosa per nascondere alcuni elementi di una catena d'attacco per installare un malware che ruba criptovalute ...Jeep svela ancora qualche dettaglio della sua prima vettura elettrica per il mercato globale. La nuova Wagoneer S vuole riportare l'attenzione al dettaglio ed ai materiali ...Il regista della saga di Mad Max, che tornerà tra qualche mese con Furiosa: A Mad Max Story, avrà un ruolo in Death Stranding 2.