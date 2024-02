Hideo Kojima al lavoro sul successore di Metal Gear | nuovo trailer per Death Stranding 2

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sony e PlayStation Studios hanno rivelato una nuova partnership conProductions. Il progetto, attualmente noto con il nome in codice “Physint”, si preannuncia come ilspirituale della leggendaria serie, nonostante non abbia alcun legame diretto con essa, dato che la proprietà intellettuale appartiene a Konami., il visionario dietro a giochi di culto come la seriee più recentemente, ha definito “Physint” come una “nuova IP originale”. Questo titolo rappresenta una nuova generazione nel genere “action-espionage”, un genere che è stato in gran parte definito proprio dalla serie, conosciuta per il suo ...