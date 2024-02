’Harakiri’ di Samuele Bersani Proprio come un film | ma fatto di parole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sparava bestemmie di marmo. Davanti ai ragazzi seduti sui cofani che lo provocavano tirò giù anche l’ultimo santo. Poi dopo una serie giorni infelici venne fuori vestito di bianco. Sembrava una lucciola in mezzo a un blackout. Per fargli un regalo anche il cielo di colpo si aprì a serramanico.se spalancasse un sipario.è uno dei nostri illuminati storyteller. Lo conferma nell’ultimo album, ’Cinema’, che racconta la vita nelle sue declinazioni. Senza farsi imbrigliare da inutili folate ideologiche, ma guardando all’oggi in par condicio, con estro alternativo, che sovente sfrutta immagini paradossali per fotografare la realtà con lucidità e un pizzico di fine ironia. In questo scrigno di brani, che sembrano cortometraggi da guardare ad occhi chiusi, brilla. Il ...