Hamilton? Un nostro cliente E’ sempre stato sensibile al fascino del Cavallino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 2 febbraio 2024 – Piero Ferrari è un estimatore di vecchia data di Lewis. Dunque certamente non ècolto di sorpresa dalla notizia che in un futuro prossimo il sette volte campione del mondo vestirà di Rosso. "Ma non voglio parlare degli aspetti contrattuali, che ovviamente non mi competono – dice il vicepresidente della azienda di Maranello – Invece mi fa piacere riflettere sul personaggio, sulla sua storia…". Come vi siete conosciuti? "Forse non tutti sanno che Lewis èaldel". In che senso? "È un! Più di una volta ha visitato fabbrica". Il reparto corse? "No, no. Veniva come acquirente delle nostre vetture. Non è soltanto un asso della velocità. Ha un ...