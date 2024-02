Hamilton si offre alla Ferrari e arriva il ' sì' di Maranello | la bomba di mercato scuote la F1

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "non hanno un problema con Carlos (Sainz, ndr), però non hanno avuto altra scelta a causa dell'opportunità storica". A scriverlo è il quotidiano sportivo più autorevole di tutta la Spagna, Marca, che avcosì le voci, ladiche stando la F1, il clamoroso...

Hamilton vuole tornare a sfidare l’imprendibile binomio Verstappen-Red Bull, e se nel 2024 la Mercedes non si mostrerà in grado di chiudere il gap, potrebbe puntare sulla Ferrari. Che vuole tornare a ...C'est une rumeur qui existe depuis bien longtemps dans le paddock, mais selon certains médias, elle n'a jamais été ...Pour certains, cela ne semble plus faire aucun doute. Et le contact rapporté au printemps dernier entre John Elkann, le patron de Ferrari, et Lewis Hamilton, trouverait aujourd’hui un prolongement ...