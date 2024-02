Hamilton sa quando abbandonare la nave | ma la Ferrari sarà capace di regalargli un Mondiale? Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ormai la “bomba” – come la chiamano tutti i giornali sportivi del mondo (lo scoop è stato del Corriere della Sera) – è stata sganciata.indal 2025 sta cambiando forma, da indiscrezione a notizia con solide basi è un attimo. In Inghilterra (e in Spagna, causa destino incerto di Sainz) seguono la vicenda con tutto l’interesse del caso. E se il Daily Mail cerca di intestarsi la primogenitura dello scoop (“lo avevamo detto noi già a maggio, esclusiva”), ilpreannuncia una riunione interna della Mercedes per le 14 ed è già alla fase del commento. “E’ una bomba assoluta – scrive il giornale inglese -. Ci sono così tanti aspetti affascinanti, non ultimo quello che dice molto sulla fiducia dinella ricostruzione della Mercedes. Toto Wolff e James Allison hanno ...