Hamilton | la Ferrari e la bomba di mercato che arriva dalla Spagna

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Unadiha scosso la Formula 1 e riguarda il rapporto tra Lewise la. Un qualcosa che sembrerebbe ormai definito. Lewisin? Fino a qualche ora fa sembrava impossibile, mamattinata odierna, giovedì 1 febbraio, iniziano adre indiscrezioni da Italia, Inghilterra eche aprono ad uno scenario destinato in davvero poco tempo a sconvolgere la Formula 1.innel 2025? Le indiscrezioni – Cityrumors.it – foto AnsaSecondo quanto riferito da AS, laavrebbe trovato l’accordo con Lewisin vista del 2025 e l’annuncio potrebbere addirittura nei prossimi giorni. ...

Ormai la “bomba” – come la chiamano tutti i giornali sportivi del mondo (lo scoop è stato del Corriere della Sera) – è stata sganciata. Hamilton in ... (ilnapolista)

"Lewis Hamilton alla Ferrari! Ho sempre pensato che sarebbe accaduto un giorno e finalmente sembra stia per arrivare, nel 2025. Una mossa da terremoto così come quando Hamilton firmò per la Mercedes e ...Lewis Hamilton potrebbe approdare alla Ferrari nel 2025, prendendo il posto di Carlos Sainz e affiancando Charles Leclerc, fresco di rinnovo con la Scuderia di Maranello. L'indiscrezione, rilanciata d ...Lewis Hamilton in Ferrari. Confermata l'anticipazione del Corriere della Sera: il sette volte campione del mondo approderebbe a Maranello nel 2025, ma non è escluso che il colpo possa essere anticipat ...