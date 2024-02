Hamilton in Ferrari | Sainz si vendica | ha trovato squadra

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La notizia del giorno è l’indiscrezione suin, mandato via dalla Rossa, sisubito con una nuovaMa chi lo ha detto che la vendetta va servita fredda. Carlosnon ha alcuna intenzione di perdersi in chiacchiere ed è pronto a compiere la sua ‘vendetta’ allain maniera quasi immediata.pronto arsi della(LaPresse) – Rompipallone.itLo spagnolo è stato travolto dalle indiscrezioni lanciate dal ‘Corriere dello Sport’ e che trovano diverse conferme: la scuderie di Maranello è in trattativa con Lewische potrebbe affiancare Leclerc sul volante della rossa a partire dal 2025. Una notizia che, se confermata, andrebbe a ...