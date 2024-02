Hamilton in Ferrari | questa volta si può fare Ecco perché

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 1 febbraio 2024) “Lascia l’ultimo ballo per me”, cantavano gli inglesissimi Rokes negli anni ’60 italianizzando un famoso brano dei Drifters. Allo stesso modo l’inglese Lewis, sette volte campione del Mondo e autentico totem della Formula 1 contemporanea, potrebbe scegliere laper il suo ultimo ballo ad alta velocità dopo oltre un decennio al volante della Mercedes. Esembra esserci più carne al fuoco rispetto ai più recenti abboccamenti fra Maranello e il campione di Stevenage:laha confermato Charles Leclerc ma non ha ancora trovato un accordo con Carlos Sainz per prolungare il contratto in scadenza nel 2024, edall’altra parteha recentemente rinnovato il proprio accordso con Mercedes fino al 2025, con ...