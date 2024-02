Hamilton in Ferrari | la conferma definitiva in questa pubblicità di 2 giorni fa | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Uno dei più clamorosi affari del mercato-piloti di Formula 1, il passaggio di Lewisalla, era già stato anticipato da uno sponsor della Rossa un paio difa? Il sospetto è legittimo. Oggi varie fonti danno per quasi fatto l'accordo tra il 39enne 7 volte campione del mondo e la Rossa. Da capire se il pilota britannico passerà a Maranello nel 2025 o se, incredibilmente, lascerà la Mercedes già tra poche settimane, prima del via del Mondiale 2024. Lewis prenderà il posto di Carlos Sainz e si affiancherà al monegasco Charles Leclerc per una accoppiata "mostruosa", la cui chimica nei box sarà tutta da verificare. Duefa però il profilo social americano della Peroni aveva diffuso una foto e un post: "Per celebrare la nuova partnership tra Peroni Nastro Azzurro 0,0% e la Scuderia ...