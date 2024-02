Hamilton-Ferrari | un amore rincorso e ora sul punto di realizzarsi | Lewis pronto a guidare la Rossa dal 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Proprio quando sembrava non potesse più accadere, ecco il colpo di scena:e lasembrano finalmente destinati a convolare a nozze. Come un fulmine a ciel sereno, la bomba l’ha lanciata nella notte il Corriere della Sera parlando di una possibilità tutt’altro che remota che il pilota britannico potesse raggiungere il Cavallino nel. La notizia ha iniziato a fare il giro del mondo, prima “L’Equipe”, poi “As”, per arrivare a siti specializzati come ‘Autosport’. Fino alla conferma dal Regno Unito, con “Sky Sports UK” che non usa tempi condizionali e annuncia la breaking news: “correrà indal”. D’altronde se da un lato è stato ufficialmente annunciato il prolungamento di contratto di Charles Leclerc, ...