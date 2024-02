Hamilton-Ferrari | il comunicato ufficiale | sarà nel team dal 2025 Lewis | «La scelta più difficile della mia vita»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Annunciocorrerà per Maranello nelin coppia con Leclerc. Per lui contratto pluriennale

«Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto ...Finire la carriera con Ferrari, o correrci almeno una volta ...fresco di rinnovo con un contratto pluriennale. La coabitazione con Hamilton dovrebbe partire in modo pacifico, saldo sfociare in ...Lewis Hamilton sarà alla guida della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 "dal 2025, con un contratto pluriennale". Lo ha appena annunciato la scuderia di Maranello. "Facendo seguito alle notizie di oggi ...