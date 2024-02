Hamilton alla Ferrari? La ‘voce’ che scuote la Formula 1

Siamo ai nastri di partenza del weekend conclusivo della stagione. In questo caso Lewis Hamilton si è dimostrato concentrato in occasione della ... (oasport)

Le parole di Lewis Hamilton dopo il Gran Premio di Abu Dhabi : “Non è stato un grande anno in generale, quindi non c’è molto da imparare da ... (sportface)

È arrivata l'ufficialità. Carlos Jonas Alcaraz Duran è un nuovo centrocampista della Juventus, dove arriva in prestito dal Southampton fino al 30 giugno 2024. Lo ha fatto sapere il club nella tarda ...Il Cavallino blinda Charles ma resta vaga sullo spagnolo. E se la Mercedes non torna ad essere competitiva, il pluricampione del mondo potrebbe aprire a una clamorosa last dance in ...F1 Alonso Dennis - In una lunga chiacchierata concessa a DAZN Espana, Fernando Alonso è tornato a parlare dei fatti risalenti alla stagione 2007, precisando come la rivalità tra lui e Lewis Hamilton s ...